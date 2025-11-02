বাইরে থেকে তার নিক্ষেপ, মেট্রোরেল চলাচলে বিঘ্ন
মেট্রোরেল চলাচল আবার বিঘ্নিত হয়েছে। আজ রোববার দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিটে আবার চলাচল শুরু হয়।
ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) জানায়, রাজধানীর পল্লবী থেকে মিরপুর ১১-এর মধ্যবর্তী স্থানে মেট্রোরেলের বৈদ্যুতিক লাইনের ওপর ডিশের কেব্ল পাওয়া গিয়েছিল। এই কেব্ল সরানোর জন্য মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল।
মেট্রোরেলের বৈদ্যুতিক তারকে ‘ওভারহেড ক্যাটেনারি সিস্টেম’ বলে। এর মাধ্যমে মেট্রোর ট্রেনে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয়।
দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে ডিএমটিসিএলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে জানানো হয়, পল্লবী থেকে মিরপুর ১১-এর মধ্যবর্তী মেট্রোরেলের বৈদ্যুতিক লাইনের ওপর বাইরে থেকে তার নিক্ষেপ করা হয়। এই তার সরানোর জন্য দুপুর ১২টা ৪০ মিনিট থেকে বেলা ১টা ১০ মিনিট পর্যন্ত মেট্রোরেল বন্ধ থাকবে। সাময়িক অসুবিধার জন্য মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখিত।
পরে ডিএমটিসিএলের জনসংযোগের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা মো. জাহিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেছিলেন, ডিশের কেব্ল সরানোর চেষ্টা চলছে। দ্রুত মেট্রোরেল চালুর চেষ্টা চলছে।
বেলা ১টা ১ মিনিটে ডিএমটিসিএলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে জানানো হয়, ট্রেন চলাচল দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিটে আবার শুরু হয়েছে।