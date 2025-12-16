মনোমুগ্ধকর ‘এয়ার শো’, দর্শনার্থীদের উচ্ছ্বাস

মনোমুগ্ধকর ‘এয়ার শো’, দর্শনার্থীদের উচ্ছ্বাস
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ‘এয়ার শো’ চলছে ঢাকার তেজগাঁওয়ের পুরোনো বিমানবন্দরে।
আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এই ‘এয়ার শো’ শুরু হয়। এয়ার শোতে অংশ নেওয়া উড়োজাহাজগুলো হরেক রকমের রং ছড়াচ্ছে আকাশে। অন্যদিকে হেলিকপ্টারগুলো বহন করছে জাতীয় পতাকা ও সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা।
দেখা যায়, রং ছড়াতে ছড়াতে একসঙ্গে পাঁচটি উড়োজাহাজ তেজগাঁওয়ের পুরোনো বিমানবন্দর এলাকার আকাশে আসছে। এরপর উড়োজাহাজগুলো কয়েকটি চক্কর দিয়ে চলে যাচ্ছে।
এর কয়েক মিনিট পর আবার পাঁচটি উড়োজাহাজ আসছে রং ছড়াতে ছড়াতে। পরে এগুলো রং ছড়াতে ছড়াতে পাঁচ দিকে চলে যায়।
যখনই উড়োজাহাজগুলো আসছে, তখনই দর্শনার্থীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন। কেউ উড়োজাহাজগুলোর ছবি তুলছেন, কেউ কেউ করছেন ভিডিও।
‘এয়ার শো’ দেখতে ঢাকার তেজগাঁওয়ের পুরোনো বিমানবন্দরে দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছে।
আগত দর্শনার্থীদের অনেকের হাতে জাতীয় পতাকা। কপালে বাঁধা জাতীয় পতাকার আদলের ফিতা কিংবা বিজয় দিবস লেখা কাপড়। লাল-সবুজের পোশাক পরেও এসেছেন অনেকে।
সকালে সরেজমিনে দেখা যায়, আগারগাঁও-সংলগ্ন পুরোনো বিমানবন্দরের ফটক দিয়ে দর্শনার্থীরা সারি ধরে প্রবেশ করছেন। নিরাপত্তাতল্লাশি করে সবাইকে প্রবেশ করানো হয়।
পুরোনো বিমানবন্দরে প্রবেশের ফটক সকাল ১০টা ৪০ মিনিটের দিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।
বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দেখা যায়, প্রবেশ করতে না পারা অনেকেই ফটকের সামনে অবস্থান করছেন।