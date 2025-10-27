রাজধানী

যাত্রাবাড়ীতে ‘সড়ক দুর্ঘটনায়’ এক ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ‘সড়ক দুর্ঘটনায়’ মো. ছাদেক আলী খান (৫৮) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

আজ সোমবার ভোররাতের দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এই ‘দুর্ঘটনা’ ঘটে বলে জানান যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. নজরুল ইসলাম।

এসআই নজরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ভোররাত সাড়ে তিনটার দিকে ৯৯৯ নম্বরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান। সড়ক থেকে লাশটি উদ্ধার করেন। অজ্ঞাত কোনো যানবাহনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই এই ব্যক্তি মারা যান বলে ধারণা করছেন। হাতের আঙুলের ছাপ মিলিয়ে তাঁর নাম-পরিচয় জানা যায়।

জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) তথ্য অনুযায়ী, ছাদেক আলীর বাড়ি মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলার দিয়াপাড়া গ্রামে। বাবার নাম রওশন আলী।

এসআই নজরুল ইসলাম বলেন, পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায়, ছাদেক আলী মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। তিনি তিন-চার মাস আগে বাসা থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর থানায় জিডি করেছিল পরিবার।

ময়নাতদন্তের জন্য দুপুরের দিকে ছাদেক আলীর লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

