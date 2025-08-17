রাজধানী

হাতিরঝিলে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ৭০ বছর বয়সী নারীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সড়ক দুর্ঘটনাপ্রতীকী ছবি

রাজধানীর হাতিরঝিলে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ৭০ বছর বয়সী এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম বেলী বেগম (৭০)। তিনি পরিচ্ছন্নতা কর্মীর কাজ করতেন। পাশাপাশি পানি বিক্রি করতেন।

পুলিশ জানায়, শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে হাতিরঝিলের বেগুনবাড়ি অংশে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বেলী বেগম গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

একই ঘটনায় মোটরসাইকেলের চালক মো. ফয়সাল (১৮) আহত হন। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

হাতিরঝিল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আল আমিন সরকার  প্রথম আলোকে বলেন, নিহত নারীর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজধানী থেকে আরও পড়ুন