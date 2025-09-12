রাজধানী

কুড়িল ও জোয়ার সাহারায় সড়ক অবরোধ, রাত ১০টার পরও যানজটে ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বকেয়া বেতন–ভাতার দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কুড়িল বিশ্বরোড ও বিমানবন্দর সড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকেরা। এতে ওই এলাকায় তীব্র যানজট তৈরি হয়ছবি: প্রথম আলো

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে বৃহস্পতিবার বেলা তিনটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিমানবন্দর সড়কের জোয়ার সাহারা ও কুড়িল বিশ্বরোড অবরোধ করে রাখেন পোশাকশ্রমিকেরা। এর প্রভাবে রাত ১০টার পরও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে যানজট থাকে। যানজটে আটকে নাভিশ্বাস ওঠে নগরবাসীর। তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

পুলিশ বলেছে, পৌনে তিন ঘণ্টা অবরোধের পর সন্ধ্যা পৌনে ছয়টার দিকে পুলিশ পোশাকশ্রমিকদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু রাজধানীর উত্তর দিকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক দিয়ে তিন-চার ঘণ্টার মতো যান চলাচল বন্ধ থাকায় যানজট তীব্র হয়। রাত ১০টার পরও আশপাশের বিভিন্ন সড়কে যানজট থাকে, যার প্রভাব মালিবাগ-মৌচাক পর্যন্তও চলে আসে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, রাজধানীর কুড়িলের ইউরোজোন ফ্যাশনের কয়েক শ শ্রমিক কয়েক মাসের বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে বেলা তিনটার দিকে কুড়িল বিশ্বরোড ও বিমানবন্দর এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের জোয়ার সাহারা অবরোধ করে রাখেন। এ সময় গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কগুলো দিয়ে যান চলাচল বন্ধ থাকে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক গুলশান বিভাগের উপকমিশনার মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে কয়েক দিন আগেও ইউরোজোন ফ্যাশন নামের পোশাক কারখানাটির শ্রমিকেরা রাস্তায় নেমে এসেছিলেন।

কারখানার মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের পাওনা টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিলে সন্ধ্যা পৌনে ছয়টার দিকে পোশাকশ্রমিকেরা রাস্তা থেকে সরে যান। এরপর যান চলাচল শুরু হয়। কিন্তু অবরোধ চলাকালে আশপাশের সড়কগুলোতে সৃষ্টি হওয়া যানজটের রেশ কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত থেকে যায়।

ফেসবুকে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কয়েকজন লেখেন, বিজয় সরণি এলাকা দিয়ে এক্সপ্রেসওয়েতে ওঠার পর যানজটে গাড়ি এগোচ্ছে না। রাত ১০টার পর যানজট দেখা দেয় ঢাকার অদূরের টঙ্গী পর্যন্ত। উত্তরার জসীমউদ্‌দীন সড়কের অলিগলিতেও যানজট ছড়িয়ে পড়ে। রাত সোয়া ৯টায় একজন গণমাধ্যমকর্মী লেখেন, হাতিরঝিলের রাস্তায় গাড়ি থেমে আছে।

এর আগে সন্ধ্যা সাতটায় অলিউল্লাহ মোহাম্মদ নামের একজন ফেসবুকে লেখেন, কুড়িল প্রগতি সরণি থেকে মালিবাগ পর্যন্ত গাড়ি চলছে না। রাত ১০টার দিকে কাজী হা-মীম সালেহ ফেসবুকে লেখেন, বনানী থেকে উত্তরায় যেতে তাঁর ২ ঘণ্টা ৫ মিনিট লেগেছে। রাত পৌনে ১০টার দিকে আরেকজন লেখেন, মালিবাগ রেলগেট থেকে খিলগাঁও উড়ালসড়ক পর্যন্ত গাড়িগুলো আটকে আছে। রাত সোয়া ১০টার দিকে নিফাত তাসনিম লেখেন, এক্সপ্রেসওয়েতে ৩০ মিনিট গাড়ি আটকে আছে।

এ ব্যাপারে রাত ১০টার পর যোগাযোগ করা হলে ডিএমপি ট্রাফিকের উত্তরা বিভাগের উপকমিশনার আনোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, পোশাকশ্রমিকেরা তিন-চার ঘণ্টা জোয়ার সাহারা ও কুড়িল সড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে যানজট চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সপ্তাহের শেষ দিনে গাড়ির চাপ ছিল বেশি। এ ছাড়া বিমানবন্দর সড়কের পাশে কাওলা ও বলাকা এলাকায় রাস্তায় বৃষ্টির পানি জমে যায়। এতে ধীরগতিতে গাড়ি চলতে থাকে। এর মধ্যে আবার রাস্তায় গণপরিবহন থামিয়ে যাত্রী তোলা হয়।

