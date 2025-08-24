রাজধানী

সচিবালয়ের কাছের সড়কে জুলাই শহীদ-আহত পরিবারের বিক্ষোভ-অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
'শহীদ পরিবার, আহত পরিবার ও ছাত্র জনতা' ব্যানারে জাতীয় প্রেসক্লাবের কাছের সড়কে কর্মসূচি। ঢাকা, ২৪ আগস্ট ২০২৫

বিক্ষোভ সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা।

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) খোদা বখস চৌধুরীর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনকারীরা এ কর্মসূচি পালন করছেন।

আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের কাছের সড়কে ‘শহীদ পরিবার, আহত পরিবার ও ছাত্র জনতা’ ব্যানারে এ কর্মসূচি শুরু হয়। প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়ের কাছেই সড়কটির অবস্থান। ঘটনাস্থলে পুলিশ রয়েছে।

বিক্ষোভ সমাবেশে জুলাই শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা বলেন, হত্যাকারীদের এখনো গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। আবার হত্যা মামলার আসামিরা জামিন পাচ্ছেন। সম্প্রতি শহীদ পরিবারের সদস্যদের ওপর পুলিশ হামলা চালিয়েছে। এ ঘটনায় কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এসব কারণে তাঁরা আসিফ নজরুল ও খোদা বখস চৌধুরীর পদত্যাগ দাবি করছেন।

শহীদ ইমাম হোসেন তাইয়েবের ভাই রবিউল আওয়াল বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হত্যার বিচার নিয়ে টালবাহানা চলছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত শাহীন আহমেদ খান বলেন, উপদেষ্টারা শহীদ পরিবারের ব্যথা ভুলে গেছেন। জুলাই হত্যাকাণ্ডে জড়িত পুলিশের একজন উপপরিদর্শককে (এসআই) জামিন দেওয়া হয়েছে।

আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে এ কর্মসূচি শুরু হয়
ছবি: সাজিদ হোসেন

আহত শেখ মুস্তাফিজ বলেন, ১৯ আগস্ট সচিবালয়ের সামনে শহীদ ও আহত পরিবারের সদস্যদের ওপর পুলিশ হামলা করেছে, অথচ সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

এ সময় জুলাই শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা ‘দফা এক, দাবি এক, আইন উপদেষ্টার পদত্যাগ’, ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাইরে’ প্রভৃতি স্লোগান দেন।

