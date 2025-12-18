রাজধানী

শাহবাগ মোড় অবরোধ, চলছে হাদি হাদি স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন ছাত্র–জনতা। আজ বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর শাহবাগ মোড়েছবি: প্রথম আলো

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ চলছে।

আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁরা ‘তুমি কে আমি কে, হাদি হাদি’, ‘জাহাঙ্গীরের গদিতে, আগুন জ্বালাও একসাথে’, ‘আমরা সবাই হাদি হবো, গুলির মুখে কথা কব’, ‘লীগ ধর, জেলে ভর’সহ নানা স্লোগান দিচ্ছেন তাঁরা।

শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন ছাত্র–জনতা। আজ বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে
ছবি: প্রথম আলো

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। ১২ ডিসেম্বর দুপুরে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে তাঁর মাথায় গুলি করে দুর্বৃত্তরা। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য সরকারের উদ্যোগে তাঁকে গত সোমবার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়।

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ রাত পৌনে ১০টা দিকে ওসমান হাদির মৃত্যু হয়।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজধানী থেকে আরও পড়ুন