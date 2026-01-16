খালেদা জিয়ার সংগ্রামী জীবন নিয়ে আজ ঢাকায় আলোকচিত্র প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে

খালেদা জিয়ার সংগ্রামী জীবন নিয়ে আজ ঢাকায় আলোকচিত্র প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে
তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সংগ্রামী জীবন ও কর্মের ওপর দুই দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনী আজ শুক্রবার শুরু হচ্ছে।
বেলা ১১টায় রাজধানীর গুলশান-২-এর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ পার্কে এই আলোকচিত্র ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হবে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
প্রদর্শনীর আয়োজক বগুড়া মিডিয়া অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি, ঢাকা। প্রদর্শনীতে খালেদা জিয়ার পারিবারিক-রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্বের প্রায় ১০০টি স্থিরচিত্র প্রদর্শন করা হবে।
এ ছাড়া পার্কের মুক্তমঞ্চে খালেদা জিয়ার জীবন নিয়ে নির্মিত বিশেষ ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হবে।
গত ৩০ ডিসেম্বর খালেদা জিয়ার মৃত্যু হয়। পরদিন তাঁর জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়।