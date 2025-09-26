রাজধানীতে কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী ৭ বাস জব্দ

রাজধানীতে কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী ৭ বাস জব্দ
কালো ধোঁয়া নির্গমন করায় সাতটি বাস জব্দ করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) ভ্রাম্যমাণ আদালত। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার এসব বাস জব্দ করা হয়।
জব্দ বাসগুলোর মধ্যে রয়েছে ওয়েলকাম পরিবহন, ট্রান্সসিলভা পরিবহন, ভিআইপি পরিবহন, প্রজাপতি পরিবহন, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পরিবহন, গাবতলী এক্সপ্রেস ও রাজধানী পরিবহন। জব্দ এসব বাস ডাম্পিং স্টেশনে পাঠানো হয়েছে বলে বিআরটিএর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
পুরোনো ফিটনেসবিহীন ও পরিবেশদূষণকারী যানবাহনের উচ্ছেদে গত ২১ জুলাই অভিযান শুরু করে বিআরটিএ। এতে সহায়তা করছে পুলিশ ও পরিবেশ অধিদপ্তর। তবে পরিবহন মালিক-শ্রমিকেরা আন্দোলনে নামলে এই অভিযান কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। অবশ্য বিআরটিএ কর্মকর্তারা বলছেন, ঢালাও না হলেও অধিক পুরোনো এবং কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী যানবাহন পেলেই জব্দ করা হচ্ছে।
বিআরটিএর হিসাবে, গত জুন পর্যন্ত সারা দেশে পুরোনো লক্কড়ঝক্কড় যানবাহনের সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার ৩০৯টি। এর মধ্যে ২৫ বছরের পুরোনো ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান ও ট্যাংকারের সংখ্যা ৪১ হাজার ১৪০টি। মেয়াদোত্তীর্ণ বাস-মিনিবাসের সংখ্যা ৩৯ হাজার ১৬৯টি।
আওয়ামী লীগের শাসনামলে ২০২৩ সালের ১৭ মে বাস-মিনিবাসের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করেছিল ২০ বছর। আর ট্রাক-কাভার্ড ভ্যানসহ মালবাহী যানের বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৫ বছর। তবে তৎকালীন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েও পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের বাধার মুখে পিছু হটে। পুরোনো যানবাহন সড়ক থেকে উঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত করে।
অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত ৬ জুন পুরোনো যানবাহনের বয়সসীমার আগের প্রজ্ঞাপনটি বহাল করে। পাশাপাশি এসব যান সড়ক থেকে উঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।