বাহাদুর শাহ পার্কে ‘বাণিজ্যিক মেলা’ সরাতে রাত পর্যন্ত সময় দিল ডিএসসিসি

বাহাদুর শাহ পার্কে ‘বাণিজ্যিক মেলা’ সরাতে রাত পর্যন্ত সময় দিল ডিএসসিসি
পুরান ঢাকার ঐতিহাসিক বাহাদুর শাহ পার্কে বৃক্ষমেলার অনুমতি নিয়ে বসানো দোকান সরাতে আয়োজকদের আজ রোববার রাত পর্যন্ত সময় দিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দোকান না সরালে আগামীকাল সোমবার উচ্ছেদ অভিযান চালানোর কথা জানিয়েছে সংস্থাটি।
আজ রোববার ডিএসসিসির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে পার্কে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। পরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডিএসসিসি জানায়, বৃক্ষমেলার অনুমতি নিয়ে পার্কের ভেতরে অননুমোদিত বাণিজ্যিক মেলা বসানো হয়েছে। এসব দোকানের কারণে দর্শনার্থী ও স্থানীয় মানুষের চলাফেরা, বসা ও হাঁটায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছিল।
এর আগে প্রথম আলোর সরেজমিন প্রতিবেদনে উঠে আসে, বৃক্ষমেলার নামে বাহাদুর শাহ পার্কে খাবার, পোশাক, গয়না, খেলনা, থালাবাসনসহ নানা পণ্যের দোকান বসানো হয়েছে। মেলার দেখভালের দায়িত্বে থাকা একজন জানিয়েছিলেন, ৬০টি দোকান বসানোর অনুমতি নেওয়া হয়েছে। তখন পর্যন্ত ৩৩টি দোকান বসেছিল। দোকানিদের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রতিটি দোকান থেকে দৈনিক তিন হাজার টাকা ভাড়া নেওয়া হচ্ছিল।
ডিএসসিসি জানিয়েছে, জনস্বার্থ রক্ষা ও নগরীর উদ্যানগুলোর পরিবেশ সুন্দর রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।