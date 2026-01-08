মগবাজারে ট্রেনের ধাক্কায় পারটেক্স গ্রুপের সাবেক কর্মকর্তা নিহত

মগবাজারে ট্রেনের ধাক্কায় পারটেক্স গ্রুপের সাবেক কর্মকর্তা নিহত
রাজধানীর মগবাজার রেলক্রসিংয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মারা গেছেন খোরশেদুল আলম চৌধুরী (৬২) নামের এক ব্যক্তি। তিনি পারটেক্স গ্রুপের সাবেক চিফ অপারেশন অফিসার ছিলেন। রেলওয়ে থানা ঢাকার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়নাল আবেদীন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ওসি জয়নাল আবেদীন আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল বুধবার বেলা পৌনে ১টার দিকে শান্তিনগরের বাসা থেকে বের হন খোরশেদুল আলম। তিনি চিকিৎসা নিতে মগবাজারের কমিউনিটি হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। মগবাজার রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা চাঁপাই কমিউটার ট্রেনের ধাক্কায় খোরশেদুল রেললাইনের পাশে ছিটকে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে স্বজনেরা ময়নাতদন্ত ছাড়াই পুলিশের অনুমতি নিয়ে খোরশেদুল আলমের মরদেহ দাফনের জন্য নিয়ে গেছেন।
খোরশেদুল আলমের জামাতার ভাই আমজাদুল আলম একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, খোরশেদুল দুই ছেলে ও দুই মেয়ের বাবা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজনই যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় থাকেন। আরেক ছেলের সঙ্গে তিনি রাজধানীতে শান্তিনগরে নিজস্ব ফ্ল্যাটে থাকতেন। তাঁর মরদেহ একটি বেসরকারি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। সন্তানেরা বিদেশ থেকে ফিরলে তাঁকে চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার কালিপুরে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।