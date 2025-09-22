মাইলস্টোনে বিমান বিধ্বস্ত: দগ্ধ দুই শিশু চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল ছেড়েছে

মাইলস্টোনে বিমান বিধ্বস্ত: দগ্ধ দুই শিশু চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল ছেড়েছে
রাজধানীর উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় দগ্ধ দুই শিশু চিকিৎসা শেষে রোববার দুপুরে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। তারা হলো নিলয় (১৩) ও রুপি বড়ুয়া (১০)।
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ওই দুর্ঘটনায় নিলয়ের শরীরের ২৫ শতাংশ এবং রুপি বড়ুয়ার শরীরের ২০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল।
গত ২১ জুলাই উত্তরার দিয়াবাড়িতে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসের হায়দার আলী ভবনে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এ ঘটনায় বিমানের পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মো. তৌকির ইসলামসহ অন্তত ৩৪ জন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে ২৭ জনই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থী ছিল।
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট সূত্র জানায়, এ পর্যন্ত দুর্ঘটনায় দগ্ধ মোট ২৮ জনকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৮ জন চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় আহত ও দগ্ধদের মধ্যে ২০ জন এই হাসপাতালে মারা গেছেন।