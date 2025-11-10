রাজধানী

মোহাম্মদপুরে প্রবর্তনার সামনে ও সীমানার ভেতরে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে খাদ্যপণ্যের প্রতিষ্ঠান প্রবর্তনার সামনের সড়কে ও সীমানার ভেতরে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

আজ সোমবার সকাল ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কেউ হতাহত হননি।

'প্রবর্তনা’ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার এবং কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহারের খাদ্যপণ্যের প্রতিষ্ঠান।

ঢাকা মহানগর পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার ইবনে মিজান প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রবর্তনার সামনের সড়কে এবং বাউন্ডারির ভেতরে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। কেউ আহত হননি।’

পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে ও সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। দুর্বৃত্তদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

