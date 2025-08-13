রাজধানী

এমপিওভুক্ত শিক্ষাকে জাতীয়করণের দাবিতে অবস্থান, পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণের দাবিতে শিক্ষকেরা সচিবালয় অভিমুখে পদযাত্রা করলে পুলিশ কদম ফোয়ারার সামনে বাধা দেয়ছবি: সাজিদ হোসেন

এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণের দাবিতে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে সচিবালয় অভিমুখে শিক্ষকদের পদযাত্রায় বাধা দিয়েছে পুলিশ।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালনের পর আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সচিবালয় অভিমুখে পদযাত্রা নিয়ে এগোতে থাকেন আন্দোলনরত শিক্ষকেরা।

পদযাত্রাটি হাইকোর্টের সামনের কদম ফোয়ারার কাছে পৌঁছালে পুলিশি বাধার মুখে পড়ে। পরে শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল সচিবালয়ের দিকে যায়। অন্যরা প্রেসক্লাবের সামনের সড়কের একপাশ অবরোধ করে অবস্থান নেন।

বেলা দুইটায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আন্দোলনকারী শিক্ষকেরা প্রেসক্লাবের সামনের সড়কের একপাশে অবস্থান করছিলেন।

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষকেরা সকাল সাড়ে ১০টার দিকে প্রেসক্লাবের সামনের একপাশের সড়কে অবস্থান নেন। এ কারণে সড়কের এই অংশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

