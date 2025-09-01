রাজধানী

দুই দাবিতে অষ্টম দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
দুই দফা দাবিতে অষ্টম দিনের অবস্থান কর্মসূচি পালন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরছবি: প্রথম আলো

সম্পূরক বৃত্তি ও জকসু নীতিমালা নিয়ে সুস্পষ্ট পথরেখা ঘোষণার দাবিতে টানা অষ্টম দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে দুই দাবি পূরণ হওয়া না পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা।

রোববার বেলা দেড়টা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত দুই দফা দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। ১৯ আগস্ট থেকে শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন শুরু হয়। সোমবার সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগ দুই দফা দাবিতে প্রচারণার কাজ করবে বলে জানান তাঁরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ফয়সাল মুরাদ বলেন, ‘আমাদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত সম্পূরক বৃত্তি নিয়ে আমরা স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা প্রশাসন থেকে এখন পর্যন্ত পাইনি। জকসু নিয়ে স্পষ্ট কোনো রোডম্যাপ (পথরেখা) প্রশাসন আমাদের দিতে পারেনি। সম্পূরক বৃত্তি নিয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং জকসুর রোডম্যাপ পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অবস্থান কর্মসূচি চলবে।’

টানা কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী এ কে এম রাকিব বলেন, ‘প্রশাসন এখন পর্যন্ত সম্পূরক বৃত্তি নিয়ে কিছু বলেনি। এমনকি গত মঙ্গলবার সিন্ডিকেট হওয়ার পরেও তারা জকসুর নীতিমালা এখনো বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) পাঠাতে পারেনি। আমরা এই অথর্ব প্রশাসনকে আর কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছি না। আগামীকাল (সোমবার) থেকে অবস্থানসহ ভিন্ন কর্মসূচিতে যাব।’

