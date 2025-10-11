চারুকলায় শরৎ উৎসব হবে ঢাবির উদ্যোগে

চারুকলায় শরৎ উৎসব হবে ঢাবির উদ্যোগে
সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর আয়োজন বাতিল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে চারুকলা অনুষদের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ, নৃত্যকলা বিভাগ ও ডাকসুর সহযোগিতায় ‘শরৎ উৎসব’ উদ্যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৬ অক্টোবর চারুকলার বকুলতলায় এই উৎসব উদ্যাপন করা হবে বলে আজ শনিবার চারুকলা অনুষদের ডিন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন।
চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আজহারুল ইসলাম শেখ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সব সময় এ দেশের শিল্প-সংস্কৃতির মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে লালন করে আসছে। সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে দেশের শিল্প–সাহিত্য ও ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানসহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে উৎসব আয়োজনের জন্য নিজ প্রাঙ্গণকে (বকুলতলা) ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে থাকে। সেই রীতি অনুযায়ী সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় শরৎ উৎসব পালনের জন্য আবেদন করে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই প্রতিষ্ঠানকে উৎসব পালনের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু ৯ অক্টোবর ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক, সাংবাদিক ও শিল্পীসমাজ সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত অভিযোগ চারুকলা অনুষদের কাছে পাঠায়। এমনকি আয়োজক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদের দোসর চিহ্নিত করা পোস্টার চারুকলা অনুষদের গেটে প্রতিস্থাপন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে অনুষ্ঠানটি তাৎক্ষণিকভাবে স্থগিত করা হয়।
এতে আরও বলা হয়, উল্লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বেলা ১১টায় চারুকলা অনুষদ অফিসে ডিনের সভাপতিত্বে অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে আলোচনায় সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর আয়োজকদের সম্পর্কে অনুসন্ধান ও যাচাই–বাছাই করতে গিয়ে দেখা যায়, তারা অনেক তথ্য গোপন রেখে শরৎ উৎসব আয়োজনের অনুমতির আবেদন করে। বিগত ফ্যাসিবাদী শাসনামলের বিতর্কিত কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা সাপেক্ষে শরৎ উৎসব ১৪৩২–এর অনুমতি বাতিল করা হয়।
চারুকলার ডিন আরও জানান, যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ এ দেশের ঋতুভিত্তিক সব অনুষ্ঠানের মূল্যবোধকে ধারণ করে, সেহেতু এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ১৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বেলা তিনটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে চারুকলা অনুষদের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ, নৃত্যকলা বিভাগ ও ডাকসুর সহযোগিতায় অনুষদের বকুলতলায় শরৎ উৎসব-১৪৩২ অনুষ্ঠিত হবে।