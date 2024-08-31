রাজধানী

ডেমরায় উল্টো পথে আসা ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেলচালক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সড়ক দুর্ঘটনা

রাজধানীর ডেমরায় উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মাশরাফি মুস্তাকিম আলিফ (২৫) নামের এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন।
শনিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে ডেমরার পাইটি এলাকায় এক্সপ্রেসওয়ের ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মাশরাফি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। তাঁর বাবার নাম জুয়েল দেওয়ান। তিনি যাত্রাবাড়ীর দনিয়ার কুতুবখালী এলাকায় থাকতেন।

ডেমরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রুবেল হাওলাদার বলেন, শনিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে ডেমরার পাইটি এলাকার পূর্ব পাশে এক্সপ্রেসওয়ের ওপর দিয়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন মাশরাফি।

এ সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে তাঁর মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এসআই রুবেল আরও বলেন, দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক পালিয়ে গেছে।

