মৌচাকে উড়ালসড়কে দুর্ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীসহ নিহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর মালিবাগসংলগ্ন মৌচাক উড়ালসড়কে আজ বৃহস্পতিবার ভোরে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন ঢাকার বেসরকারি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ইয়াসিন আরাফাত ওরফে আশিক (২১) ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক নয়ন তালুকদার (৭০)।

রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাহাত খান আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, অটোরিকশার সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় মোটরসাইকেল থেকে সড়কে ছিটকে পড়েন ইয়াসিন। এ সময় তিনি গুরুতর আহত হন। অন্যদিকে সংঘর্ষে অটোরিকশার ভেতরে গুরুতর আহত হন চালক নয়ন।

রমনা থানার পুলিশ জানায়, সকাল ছয়টার দিকে রক্তাক্ত অবস্থায় ইয়াসিনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। এর আগে অটোরিকশাচালক নয়নকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নেওয়া হয়। তাঁকেও মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

ইয়াসিনের ফুফা জাহাঙ্গীর আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘সে (ইয়াসিন) থার্টি ফাস্ট নাইট উদ্‌যাপন করতে বাসা থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে বের হয়েছিল। এরপর রাতে আর বাসায় ফেরেনি। সকালে খবর পেয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে গিয়ে জানতে পারি, ইয়াসিন বেঁচে নেই।’

ইয়াসিন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) করছিলেন। তিনি মা-বাবার সঙ্গে রাজধানীর দক্ষিণ মুগদায় থাকতেন। তাঁর বাবার নাম জহিরুল ইসলাম।

নয়ন সপরিবার রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর ধলপুরে থাকতেন। তাঁর বাড়ি কুমিল্লার দাউদকান্দিতে।

