পুলিশের কোনো সদস্য অপরাধ করলে ছাড় দেওয়া হবে না: আইজিপি

পুলিশের কোনো সদস্য অপরাধ করলে ছাড় দেওয়া হবে না: আইজিপি
বাংলাদেশ পুলিশের কোনো সদস্য অপরাধ করলে ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির। তিনি বলেছেন, পুলিশের কোনো সদস্য অপরাধ করলে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
শনিবার সকালে রাজধানীর রাজারবাগে ‘আইজিপি শিক্ষাবৃত্তি-২০২৫’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইজিপি এ কথা বলেন। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার্স কল্যাণ সমিতি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে আইজিপি বলেন, বাংলাদেশ পুলিশ ঘুরে দাঁড়াবে। প্রত্যেক জেলার সদর থানাকে ‘জিরো কমপ্লেইন’ থানা ঘোষণা করা হয়েছে।
মেধা ও মননশীলতা দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বাড়াতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মো. আলী হোসেন ফকির বলেন, জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করতে হবে। আইন জানা এবং আইন মেনে চলার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। সব সময় ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে সমাজের কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। সবাই মিলে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।
অনুষ্ঠানে আইজিপির অনুরোধে ‘কেমন পুলিশ চাই’ বিষয়ে শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজের শিক্ষার্থী সৌমিক সরকার দুর্জয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজের মাহিন আল হোসেন ও এপিবিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজের মাহজাবিন জেরিন পুষ্পিতা মতামত দেয়। তারা পুলিশকে বন্ধুসুলভ, জনবান্ধব পুলিশ হিসেবে দেখতে চায় বলে জানায়।
কমিউনিটি ব্যাংকের করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) ফান্ড থেকে পাওয়া অর্থে বাংলাদেশ পুলিশ পরিচালিত স্কুল ও কলেজের ২০২৫ সালে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত চার শতাধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে আইজিপি শিক্ষাবৃত্তি-২০২৫ দেওয়া হয়। এর মধ্যে ঢাকা মহানগরীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ এবং এপিবিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শতাধিক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি, ক্রেস্ট ও সনদ দেওয়া হয়। বাকি ৩০০ শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের মাধ্যমে বৃত্তি দেওয়া হবে।
বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার্স কল্যাণ সমিতির সভাপতি (অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত আইজিপি) এম আকবর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) কিমিয়া সাআদত। স্বাগত বক্তব্য দেন ও সঞ্চালনা করেন সমিতির সহসভাপতি (অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত আইজিপি) ইয়াসমিন গফুর। এপিবিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. আবুল হোসেন এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক মো. ফারুক হোসেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।
এ ছাড়া সমিতির সহসভাপতি (অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত আইজিপি) মো. আবদুর রহমান খান, সহসভাপতি (অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত আইজিপি) মো. মোখলেছুর রহমানসহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।