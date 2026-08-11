জোড়া লাগা যমজ শিশুর চিকিৎসা হবে সরকারি খরচে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

জোড়া লাগা যমজ শিশুর চিকিৎসা হবে সরকারি খরচে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের বিলগাথুয়া গ্রামের দোকানকর্মী নাহিদ হাসান ও সানজিদা আক্তার দম্পতির জোড়া লাগা যমজ শিশু জয়নব ও উম্মে কুলসুমের চিকিৎসা ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে সরকারি খরচে হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বকুল।
সোমবার রাত আটটার দিকে শিশু দুটিকে ঢামেক হাসপাতালের শিশু বিভাগের অধীন ভর্তি করা হয়। ভর্তির পরপরই তাদের খোঁজ নিতে হাসপাতালে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দারিদ্র্যের কারণে চিকিৎসা করাতে না পেরে শিশুটির মা–বাবা তাদের নিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। পত্রিকায় এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি শিশুটির মা–বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁদের আজ (সোমবার) চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল। তাঁর অনুরোধ তাঁরা রেখেছেন এবং তিনি তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন যে শিশু দুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হবে।
সাখাওয়াত হোসেন বলেন, হাসপাতালে থাকা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে এবং প্রয়োজনে বাইরে থেকে চিকিৎসক এনে বোর্ড গঠন করে শিশু দুটির চিকিৎসা দেওয়া হবে। তিনি বলেন, শিশু দুটির চিকিৎসার সব খরচ সরকার বহন করবে। তাঁদের মা–বাবার সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের দৈনন্দিন খাবারের ব্যবস্থা করেছে। হাতখরচ হিসেবে তাঁদের পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।
তিন মাস সাত দিন আগে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশু দুটির জন্ম হয়। নাহিদ ও সানজিদা দম্পতির আগে একটি ছেলে রয়েছে।