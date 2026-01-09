আট বছর পর উন্মুক্ত ফার্মগেটের শহীদ আনোয়ারা উদ্যান

আট বছর পর উন্মুক্ত ফার্মগেটের শহীদ আনোয়ারা উদ্যান
রাজধানীর ফার্মগেটের শহীদ আনোয়ারা উদ্যানের জায়গা জনগণের ব্যবহারের জন্য সিটি করপোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) কর্তৃপক্ষের কাছে উদ্যানটি হস্তান্তর করে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। মেট্রোরেলের নির্মাণকাজের ব্যবহার হওয়ায় ২০১৮ সাল থেকে প্রায় আট বছর ধরে এটি জনসাধারণের জন্য বন্ধ ছিল।
আজ শুক্রবার উদ্যানের জায়গা বুঝে নিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জনসাধারণ চাইলে উদ্যানটির ব্যবহার শুরু করতে পারবে। আজ থেকেই উদ্যানটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
তবে উদ্যানটির পূর্ব পাশে এখনো মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন স্থাপনা রয়ে গেছে। পশ্চিম পাশে খোলা জায়গা থাকলেও ওই অংশে ভাঙা কংক্রিট, এবড়োথেবড়ো মাটি, গর্ত ও নালার কারণে উদ্যানটি এখনো খেলাধুলার অনুপযোগী।
শহীদ আনোয়ারা উদ্যান হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা উত্তর সিটির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ সাংবাদিকদের বলেন, উদ্যানের ফটকগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে। এলাকার লোকজন যদি এখনই খেলতে চায়, জায়গা আছে, তারা খেলাধুলা শুরু করতে পারবে। নির্বাচনের আগেই (জাতীয় সংসদ নির্বাচন) মেট্রোরেলে কর্তৃপক্ষের যেসব স্থাপনা রয়ে গেছে, সেগুলো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। পরে করপোরেশন পুরো জায়গা সমান করে দেবে।
উদ্যানের জায়গা নিয়ে মহাপরিকল্পনা রয়েছে জানিয়ে মোহাম্মদ এজাজ বলেন, ‘একটা মাস্টারপ্ল্যান হয়েছে। এর ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) হয়ে গেছে। বাজেট অনুমোদন হলেই উদ্যানের সবুজায়ন, খোলা জায়গা, জলাধার, মাঠের উন্নয়ন, শিশুদের খেলার জায়গা নির্মাণের কাজ শুরু হবে।’
ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক আহমেদ বলেন, উদ্যানে প্রকল্পের যত কাজ আছে, সব কাজ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে শেষ করে পুরোটা খুলে দেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, মেট্রোরেলের নির্মাণকাজ শেষে উদ্যানটি ফিরিয়ে দেওয়ার কথা থাকলেও ২০২৩ সালে উদ্যানের জায়গায় একটি স্টেশন প্লাজা নির্মাণের পরিকল্পনার কথা জানায় ডিএমটিসিএল। এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং উদ্যানটি পুনরুদ্ধারের দাবিতে স্থানীয় লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন নগরবিদ ও পরিবেশ সংগঠকেরা।