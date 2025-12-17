খুলে দেওয়া হলো মিরপুর ৬০ ফুটের নতুন সংযোগ সড়ক

খুলে দেওয়া হলো মিরপুর ৬০ ফুটের নতুন সংযোগ সড়ক
রাজধানীর আগারগাঁও এলাকায় নতুন একটি সংযোগ সড়ক যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। সড়কটি দিয়ে পশ্চিম আগারগাঁও থেকে পীরেরবাগ ও মণিপুর হয়ে মিরপুর-২ নম্বর এলাকায় যাতায়াত করা যাবে। আজ বুধবার বিকেলে ১২০ মিটার দৈর্ঘ্যের ওই সংযোগ সড়ক উদ্বোধন করা হয়।
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সংযোগ সড়কটি দিয়ে মিরপুর ৬০ ফুট সড়ক দিয়ে মিরপুরের দিকে যাওয়া যানবাহনগুলো মিরপুর সড়কে (মিরপুর-১০ থেকে মিরপুর-১ নম্বরে যাওয়ার রাস্তা) যেতে পারবে। আর মিরপুর সড়কের দিক থেকে আসা গাড়িগুলো আগের পোস্ট অফিসসংলগ্ন সড়ক দিয়ে ৬০ ফুট সড়কে প্রবেশ করতে পারবে।
ডিএনসিসি জানিয়েছে, সংযোগ সড়ক নির্মাণসহ অন্যান্য সংস্কারকাজে তিন কোটি টাকার বেশি খরচ হয়েছে। এর আগে আগারগাঁও থেকে ৬০ ফুট সড়ক ধরে যাওয়ার সময় সরু পথ দিয়ে উভয় পাশের যানবাহন চলত। এতে প্রায়ই যানজট হতো। নতুন সড়কটি নির্মাণের পর সেই ভোগান্তি আর থাকবে না। গত অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে ওই সংযোগ সড়কের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল।
সংযোগ সড়কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। তিনি বলেন, এই রাস্তার একটি প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে। তা হলো সরকারের সব সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যদি এক জায়গায় এসে কাজ করে, তাহলে এই নগরকে এখনো বাসযোগ্য করে তোলা সম্ভব। ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, নগরবাসীকে দৈনন্দিন হয়রানি থেকে মুক্তি দিতে হবে। তাহলেই সবার জন্য একটি ন্যায্য নগর গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, ‘এই শহরের গত ১৫, ২০ কিংবা ৩০ বছরের যে অপেক্ষমাণ কাজগুলো রয়েছে, সেগুলো আমরা একে একে সমাধান করার চেষ্টা করছি। ৬০ ফুট সংযোগ সড়কের কাজটি দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে ঝুলে ছিল। এই সড়কের কাজের সঙ্গে সরকারের অরও অনেকগুলো দপ্তর জড়িত ছিল। বলা হয় যে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কাজের সমন্বয় করা কঠিন। রাস্তাটির ক্ষেত্রে আমরা সেই কঠিন কাজটা শেষ করে মাত্র দুই মাসেই নগরবাসীর জন্য রাস্তাটা খুলে দিতে পেরেছি।’
ডিএনসিসি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সরকারের গণপূর্ত ও ডাক বিভাগ এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন কিছু জমি নিয়ে ৬০ ফুট সড়ক মিরপুর–১০ থেকে ১ নম্বরগামী (মিরপুর সড়ক) সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে ডিএনসিসির ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা গৃহায়ণ ও গণপূর্তের সিটি জরিপের ৮০৮০০ ও ৪০৪৫৬ দাগের জমি থেকে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয় এবং ডাক বিভাগের জমি অধিগ্রহণ করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ডাক বিভাগের মহাপরিচালক এস এম শাহাব উদ্দীন, ডিএনসিসির প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মঈন উদ্দীন, অঞ্চল-৪–এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জালাল উদ্দীনসহ ডিএনসিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।