ধানমন্ডিতে ১১তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

ধানমন্ডিতে ১১তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু
রাজধানীর ধানমন্ডিতে একটি ১১তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে অর্ণব ইসলাম (৩৪) নামের এক যুবকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
ধানমন্ডি থানার পুলিশ বলছে, দুপুরে ধানমন্ডি ১১ নম্বর সড়কের ৩১ নম্বর বাসার ছাদ থেকে পড়ে যান অর্ণব। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত অর্ণব ওই বাসার মালিকের ছেলে। তাঁর বাবা মারা গেছেন। মা দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। ভাই ও বোনের সঙ্গে তিনি ওই বাসাতেই থাকতেন। ভবনটি ১১তলা এবং ছাদের ওপর এক তলার সমান উঁচু লিফটের মেশিন কক্ষ আছে। সেই মেশিন কক্ষের ছাদ থেকেই তিনি নিচে পড়ে যান বলে জানিয়েছে পুলিশ।
ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ছাদে লিফটের কক্ষের পাশেই একটি সিসি (ক্লোজ সার্কিট) ক্যামেরা আছে। ওই ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গেছে, অর্ণব একাই সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠেছেন। এরপর লিফটের মেশিন কক্ষের ওপর থেকে নিচে পড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
নিহত অর্ণবের মায়ের বরাত দিয়ে ওসি সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে একাধিকবার মানসিক চিকিৎসকও দেখানো হয়েছে। এরপরও মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে কিনা, তা তদন্ত করে দেখা হবে।