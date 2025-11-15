ডায়াবেটিস দিবসে ধানমন্ডি সোসাইটির আয়োজনে আলোচনা সভা ও মেডিকেল ক্যাম্প

ডায়াবেটিস দিবসে ধানমন্ডি সোসাইটির আয়োজনে আলোচনা সভা ও মেডিকেল ক্যাম্প
বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে আজ শুক্রবার রাজধানীর ধানমন্ডির রবীন্দ্রসরোবরে আলোচনা সভা ও মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করেছে ধানমন্ডি সোসাইটি। সোসাইটির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক নাভীদ আসিফ আহমেদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ধানমন্ডি সোসাইটি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আলোচনা সভায় সোসাইটির সভাপতি মোসাদ্দেক হাবিবের (মিতু) পাশাপাশি নাজমুন নাহার, রফিকুস সালেহীন, আনিসুর রহমান, আজহারুল ইসলাম খান ও সামসুদ্দোহা সেলিমসহ স্বনামধন্য চিকিৎসকেরা বক্তব্য দেন। বক্তারা ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সচেতনতা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং জীবনযাপন পদ্ধতি পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
আলোচনা সভা শেষে রবীন্দ্রসরোবর এলাকায় একটি সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা বের করা হয়।
পরে দিনব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্পে ইউনিমেড ইউনিহেলথ, এসিআই, জেএমআই অ্যাপোলো হাসপাতাল এবং বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতির চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা অংশ নেন। ক্যাম্পে আসা চার শতাধিক মানুষকে বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা, রক্ত পরীক্ষা এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
ধানমন্ডি সোসাইটি জানায়, ডায়াবেটিস বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে তাদের এই কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।