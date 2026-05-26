জুরাইনে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে পড়ে ছিল বিদ্যুতের তার, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

জুরাইনে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে পড়ে ছিল বিদ্যুতের তার, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু
সড়কের পাশে জমে ছিল বৃষ্টির পানি। সেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন আনোয়ার হোসেন (৫৫)। হঠাৎ তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
রাজধানীর জুরাইনের ঋষিপাড়া এলাকায় আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
আনোয়ার হোসেন রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে বইয়ের ব্যবসা করতেন। তিনি যাত্রাবাড়ীর শহীদ ফারুক সরণির একটি বাসায় পরিবার নিয়ে থাকতেন।
আনোয়ার হোসেনের স্বজন তৈয়ব আলী বলেন, জুরাইনে শ্যালকের বাসায় কোরবানির পশু পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন আনোয়ার। সেখান থেকে হেঁটে ফেরার পথে সড়কের পাশে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। সেখানে পাশের একটি বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে তার ছিড়ে পানিতে পড়ে ছিল।
তৈয়ব আলী জানান, অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে আনোয়ারকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে বেলা পৌনে দুইটার দিকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ওই ব্যক্তির মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে। সংশ্লিষ্ট থানাকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।