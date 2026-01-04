জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ঢাবির সাদা দলের শিক্ষকেরা

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ঢাবির সাদা দলের শিক্ষকেরা
সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের শিক্ষকেরা। দুজনের কবর জিয়ারতও করেছেন তাঁরা।
সাদা দলের শিক্ষকেরা আজ রোববার সকালে রাজধানীর জিয়া উদ্যানে গিয়ে কবর জিয়ারত করেন। এ সময় দোয়া পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের আহ্বায়ক মোর্শেদ হাসান খান বলেন, ‘খালেদা জিয়া আমাদের অভিভাবকহীন করে চলে গেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নসিব করুন।’
মোর্শেদ হাসান খান বলেন, খালেদা জিয়ার মধ্যে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। কারও সঙ্গে খারাপ আচরণ করেননি। ঠিক তেমনি তারেক রহমানের মধ্যেও কোনো হিংসা-বিদ্বেষ নেই। তিনি সবার সঙ্গে আলোচনায় বসছেন। সবাইকে নিয়ে দেশ পরিচালনার কথা ভাবছেন। তাঁরা আশা করছেন, সবাইকে একত্র করে তিনি দেশকে সঠিকভাবে পরিচালনা করবেন।
শ্রদ্ধা নিবেদন ও কবর জিয়ারতের সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাদা দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুস সালাম, আবুল কালাম সরকার, কলা অনুষদের ডিন ছিদ্দিকুর রহমান খান, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য লুৎফর রহমান প্রমুখ।