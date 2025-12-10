প্রায় তিন ঘণ্টা পর সার্ক ফোয়ারা মোড় ছাড়লেন মুঠোফোন ব্যবসায়ীরা, যান চলাচল শুরু

প্রায় তিন ঘণ্টা পর সার্ক ফোয়ারা মোড় ছাড়লেন মুঠোফোন ব্যবসায়ীরা, যান চলাচল শুরু
প্রায় তিন ঘণ্টা অবরোধ করে রাখার পর রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সার্ক ফোয়ারা মোড় ছেড়েছেন বসুন্ধরা সিটিসহ আশপাশের এলাকার বিপণিবিতানের মুঠোফোন ব্যবসায়ীরা। রাত ৮টা ৩৫ মিনিটে তাঁরা সড়ক ছেড়ে দেন। এরপর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) সংস্কার, একচেটিয়া সিন্ডিকেট প্রথা বিলোপ এবং মুঠোফোনের উন্মুক্ত আমদানির সুযোগ সৃষ্টির দাবিতে আজ বুধবার বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে সার্ক ফোয়ারা মোড় অবরোধ করেন মুঠোফোন ব্যবসায়ীরা। এ সময় তারাঁ টায়ার জ্বালিয়ে দাবির পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন। একটি গাড়ি ভাঙচুর করেন বলেও জানা যায়। একপর্যায়ে তাঁরা এক দফা দাবিতে স্লোগান দিতে শুরু করেন। তাঁরা ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের পদত্যাগ দাবি করেন।
অফিস ছুটির সময়ে নগরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়টি অবরোধ করায় কারওয়ান বাজার মোড় হয়ে চারপাশের রাস্তায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব পড়ে অন্যান্য সড়কে। ঘরমুখী মানুষ পড়েন চরম ভোগান্তিতে।
এদিকে একই দাবিতে আজ সন্ধ্যা সোয়া ছয়টা থেকে রাত সোয়া আটটা পর্যন্ত প্রায় দুই ঘণ্টা রাজধানীর যমুনা ফিউচার পার্কের সামনের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন যমুনা ফিউচার পার্কের মুঠোফোন ব্যবসায়ীরা। এতে উত্তরা থেকে রামপুরা এবং রামপুরা থেকে উত্তরার দিকে চলাচলকারী যানবাহন থেমে ছিল। রাত সোয়া আটটার দিকে ব্যবসায়ীরা সড়ক ছেড়ে দিলে ওই সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় বলে জানান ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাউল হক।
মুঠোফোন ব্যবসায়ীরা জানান, ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) সংস্কার, একচেটিয়া সিন্ডিকেট প্রথা বিলোপ, মুঠোফোনের উন্মুক্ত আমদানির সুযোগ সৃষ্টি এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের পদত্যাগের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন।
পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) ইবনে মিজান প্রথম আলোকে বলেন, ব্যবসায়ীদের বুঝিয়ে সার্ক ফোয়ারা মোড় থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।