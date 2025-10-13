চায়ের দোকান বসানো নিয়ে মধ্যরাতে ঢাবি ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

চায়ের দোকান বসানো নিয়ে মধ্যরাতে ঢাবি ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ
রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় গতকাল রোববার মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এবং ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই পক্ষের কমপক্ষে পাঁচজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
গতকাল রোববার দিবাগত রাত একটার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। প্রায় দুই ঘণ্টা সংঘর্ষ চলে।
নিউমার্কেট থানা-পুলিশ সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহনেওয়াজ ছাত্রাবাসের সামনের ফুটপাতে বেশ কয়েকটি চায়ের দোকান আছে। গতকাল রাতে সেখানে ঢাকা কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থী নতুন করে দোকান বসাতে যান। এ সময় উত্তেজনা শুরু হয়। দুই পক্ষের মধ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপ, পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।
ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েমসহ ছাত্র প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। এ সময় ঢাকা কলেজের শিক্ষকেরাও সেখানে আসেন। পরে পুলিশ, ডাকসু প্রতিনিধি ও শিক্ষকদের চেষ্টায় রাত তিনটার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
এতে দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন।
আজ সোমবার সকালে ঢাকা মহানগর পুলিশের নিউমার্কেট বিভাগের সহকারী কমিশনার (এসি) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর প্রথম আলোকে বলেন, এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। নিউমার্কেট এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।