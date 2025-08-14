কাল ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

কাল ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত গ্যাস পাইপলাইনের সংস্কার করছে দেশের বৃহত্তম গ্যাস বিতরণ সংস্থা তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি। জরুরি গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তরের জন্য আগামীকাল শুক্রবার ঢাকা ও পাশের কিছু এলাকায় ১৬ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
আজ বৃহস্পতিবার তিতাস গ্যাস থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের জরুরি পাইপলাইন স্থানান্তর কাজের জন্য শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত মোট ১৬ ঘণ্টা আশুলিয়া টিবিএস থেকে বাইপাইল পর্যন্ত রাস্তার উভয় পাশের লাইনে যুক্ত সব শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
গ্রাহকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে তিতাস বলেছে, ঢাকা ইপিজেড, কাশিমপুর, সারদাগঞ্জ, হাজী মার্কেট, শ্রীপুর এবং কাঠগড়া, জিরাবো, গাজীরচট, নয়াপাড়া, দেওয়ান ইদ্রিস সড়কের উভয় পাশে বিদ্যমান সব শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া এর আশপাশের এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ বিরাজ করতে পারে।