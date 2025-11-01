নানা আয়োজনে হলি ক্রস কলেজের ৭৫ বছর উদ্যাপন
নানা আয়োজনে ৭৫ বছর পূর্তি উদ্যাপন করেছেন হলি ক্রস কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর ঢাকার তেজগাঁওয়ে মেয়েদের এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।
শুরুতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৫। হাঁটি হাঁটি পা পা করে প্রতিষ্ঠানটি ৭৫ বছর পার করেছে। বর্তমানে দেশের অন্যতম সেরা এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছেন ২ হাজার ৮০০ জন শিক্ষার্থী।
আজকের আয়োজন শুরু হয় অধ্যক্ষের কক্ষে আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এরপর হলি ক্রস কলেজ মাঠে র্যালি নিয়ে প্রবেশ করেন শিক্ষার্থীরা। র্যালি শেষে বেলুন ও কবুতর উড়িয়ে ৭৬তম বছরকে বরণ করে নেওয়া হয়। আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন কলেজের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষকেরা।
হলি ক্রস কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি’ক্রুজ বলেন, ‘৭৫ বছরে হলি ক্রস কলেজ নারীশিক্ষায় অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। আমরা মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিই, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিই। আমাদের ধারা ও প্রথা অনুসারে আমরা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মূল্যবোধ ও নীতিবোধের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছি, যাতে শিক্ষার্থীরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং দেশের জন্য কাজ করতে পারে।’
হলি ক্রস কলেজের অধ্যক্ষ সিস্টার শিখা লেটিসিয়া গোমেজ বলেন, ‘সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের ৭৫ বছরের যাত্রা সফল হয়েছে। শুধু লেখাপড়া নয়, মানুষ যেন প্রকৃত মানুষ হয়, নারী যেন তাঁর মর্যাদা নিয়ে এই পৃথিবীর বুকে দাঁড়াতে পারে, নারী যেন জাগ্রত হয়, সেই প্রত্যাশায় আমরা কাজ করে যাচ্ছি।’
কলেজ অডিটরিয়ামে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ সময় প্রার্থনার পর পরিবেশিত হয় কলেজের গান, ৭৫ বছর উপলক্ষে লেখা থিম সং ও সাংস্কৃতিক আয়োজন।
এ সময় বক্তব্য দেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি’ক্রুজ, হলি ক্রস সিস্টারস সংঘের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী (এশিয়া) সিস্টার পুষ্প তেরেজা গোমেজ, অধ্যক্ষ সিস্টার শিখা লেটিসিয়া গোমেজ ও হলি ক্রস কলেজের ছাত্রীবিষয়ক পরিচালক সিস্টার পলিন গোমেজ।
আয়োজনের শেষ অংশে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ চমক হিসেবে ছিল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দলীয় সংগীত পরিবেশনা। সম্মিলিত জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে আয়োজন শেষ হয়।
এ আয়োজনে অংশ নিয়ে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ও হলি ক্রস কলেজের স্টুডেন্ট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট শুহরাহ তাসনিম বলেন, ‘৭৫ বছরপূর্তি অনুষ্ঠানের অংশ হতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি।’