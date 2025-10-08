তেজগাঁওয়ে হোলি রোজারি চার্চের সামনে বিস্ফোরণ

তেজগাঁওয়ে হোলি রোজারি চার্চের সামনে বিস্ফোরণ
রাজধানীর তেজগাঁওয়ে হোলি রোজারি চার্চের সামনে বিস্ফোরণের শব্দের পর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আজ বুধবার রাত সোয়া ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
একজন প্রত্যক্ষদর্শী চার্চের নিরাপত্তাকর্মীদের বরাত দিয়ে জানান, দুজনকে ককটেল ছুড়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে দেখেছেন তাঁরা।
তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন রাত পৌনে ১১টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, এমন একটি সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তবে এখনো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রত্যক্ষদর্শী ওই ব্যক্তি প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর বাসা হোলি রোজারি চার্চের কাছেই। হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ পান তিনি। পরে দেখেন সেখানে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বিষয়টি তিনি সংশ্লিষ্টদের জানিয়েছেন। চার্চের নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। নিরাপত্তাকর্মীরা জানিয়েছেন, দুজন লোককে ককটেল ছুড়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে দেখেছেন তাঁরা।