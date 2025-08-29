কাকরাইলে জাতীয় পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদের সংঘর্ষ

কাকরাইলে জাতীয় পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদের সংঘর্ষ
রাজধানীর কাকরাইলে আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতীয় পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদের নেতা–কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
দুই দলের নেতা-কর্মীদের অভিযোগের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, মিছিল নিয়ে এসে জাপার ওপর হামলা করেছেন গণ অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। আর গণ অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের দাবি, তাঁরা মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় জাপার লোকজনই তাঁদের ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) রমনা বিভাগের উপকমিশনার মাসুদ আলম প্রথম আজ সন্ধ্যায় প্রথম আলোকে বলেন, আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে গণ অধিকার পরিষদের একটি মিছিল কাকরাইলে জাপা কার্যালয়ের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় জাপা কার্যালয় থেকে নেতা–কর্মীরা বেরিয়ে আসেন। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। আধঘণ্টা ধরে এ অবস্থা চলার পর সেনাবাহিনী ও পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
রমনা থানার পুলিশ জানায়, সংঘর্ষকালে উভয় পক্ষের কয়েকজন আহত হন। এ সময় রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।