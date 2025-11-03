ঢাকা ওয়াসার এমডি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কার্যক্রম স্থগিত

ঢাকা ওয়াসার এমডি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কার্যক্রম স্থগিত
ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির কার্যক্রম স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। এক রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল সোমবার রুলসহ এ আদেশ দেন।
ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদে তিন বছর মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য গত ১৪ জুলাই বিজ্ঞপ্তি দেয় কার্যসম্পাদন সহায়তা কমিটি। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ওই বিজ্ঞপ্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ঢাকা ওয়াসার সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. লিয়াকত আলী গত মাসের শেষ দিকে রিটটি করেন।
আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন ও মুস্তাফিজুর রহমান খান এবং আইনজীবী মো. মামুনুর রশীদ। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আখতার হোসেন মো. আবদুল ওয়াহাব।
রিট আবেদনকারীর আইনজীবী মো. মামুনুর রশীদ প্রথম আলোকে বলেন, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য গত ১৪ জুলাই প্রকাশিত ওই বিজ্ঞপ্তি কেন আইনগত কর্তৃত্ববর্হিভূত ঘোষণা করা হবে না, রুলে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ওই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।
তবে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন করা হবে বলে জানিয়েছেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আখতার হোসেন মো. আবদুল ওয়াহাব।