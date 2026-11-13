রাজধানী

ধানমন্ডিতে বিনা মূল্যে ডায়াবেটিস ক্যাম্প ও চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ধানমন্ডি স্পোর্টস ক্লাবে বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি (বিইএস) আয়োজিত বিনা মূল্যে ডায়াবেটিস ক্যাম্প ও চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। ধানমন্ডি, ঢাকা। ১৩ নভেম্বর ২০২৬ছবি: আয়োজকদের সৌজন্যে
প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন

রাজধানীর ধানমন্ডি স্পোর্টস ক্লাবে বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির (বিইএস) আয়োজনে বিনা মূল্যে ডায়াবেটিস ক্যাম্প ও চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল আটটা থেকে এই ক্যাম্প শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সকাল থেকেই অসংখ্য রোগী ক্যাম্পে সেবা নিতে আসেন। দেশের শীর্ষ এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞরা রোগীদের বিনা মূল্যে ডায়াবেটিস পরীক্ষা, চিকিৎসা পরামর্শ ও সচেতনতামূলক সেবা দেন।

ক্যাম্পটি আয়োজনে সহযোগিতা করে একাগ্রা, রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যাল, ধানমন্ডি সোসাইটি ও ধানমন্ডি স্পোর্টস ক্লাব। আয়োজন সফল করতে ভূমিকা রাখায় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, আয়োজক, স্বেচ্ছাসেবক ও সেবাগ্রহীতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি। পাশাপাশি ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সবার মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজধানী থেকে আরও পড়ুন