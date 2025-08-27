রাজধানী

লংমার্চ টু ঢাকা

শাহবাগে আজও প্রকৌশলের শিক্ষার্থীদের অবরোধ, যানজট

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর শাহবাগ অবরোধ করেছেন প্রকৌশলের শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার বেলা ১১টাছবি: সাজিদ হোসেন

তিন দফা দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো রাজধানীর শাহবাগ অবরোধ করেছেন প্রকৌশলের শিক্ষার্থীরা। পূর্বঘোষিত ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে শাহবাগের মূল সড়কে অবস্থান নেন তাঁরা। এতে বন্ধ হয়ে যায় শাহবাগ ও আশপাশের সড়ক।

‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শাহবাগের মূল সড়কে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা
ছবি: সাজিদ হোসেন

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের দাবির মধ্যে রয়েছে, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে প্রকৌশলী লিখতে না দেওয়া, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের কাউকে পদোন্নতি দিয়ে নবম গ্রেডে উন্নীত না করা এবং দশম গ্রেডের চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে স্নাতক প্রকৌশলীদের সুযোগ দেওয়া। এসব দাবিতে গতকাল মঙ্গলবারও পাঁচ ঘণ্টা শাহবাগ অবরোধ করেন তাঁরা।

শিক্ষার্থীদের অবস্থানের কারণে শাহবাগ ও আশপাশের সড়কে যানজট হয়
ছবি: সাজিদ হোসেন

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাইয়াজ প্রথম আলোকে বলেন, ‘তিন দফা দাবি আদায়ে প্রাথমিকভাবে তাঁরা শাহবাগ অবরোধ করেছেন। দাবি আদায়ে সেখান থেকে তাঁরা অন্যদিকেও যেতে পারেন।’

সড়কে শিক্ষার্থীদের ব্যারিকেড
ছবি: রিফাত মোসলেম

শাহবাগ বন্ধ হওয়ায় সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাতায়াতকারীরা। সরেজমিনে দেখা যায়, মৎস্য ভবন হয়ে শাহবাগ দিয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে যেসব বাস চলাচল করে, সেগুলো শাহবাগ মোড়ে এসে ফিরে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যেসব যানবাহন শাহবাগ হয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে যায়, সেসব যানবাহনকে শাহবাগ মোড় পার হতে দেওয়া হচ্ছে না। কাঁটাবন মোড় হয়ে শাহবাগের দিকে আসা গাড়িগুলো রাস্তায় আটকে আছে।

বুয়েটের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সাব্বির মাহমুদ প্রথম আলোকে বলেন, জনদুর্ভোগ যেন না হয়, সে জন্য তাঁরা রাতে আন্দোলন করছিলেন। তবে দাবি না মানায় গতকাল থেকে তাঁরা সড়ক অবরোধের মতো কর্মসূচি দিয়েছেন। দাবি না আদায় হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সড়ক ছাড়বেন না।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম প্রথম আলোকে বলেন, যানজটের ভোগান্তি এড়াতে কাঁটাবন, মৎস্য ভবন এবং ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে বিকল্প রাস্তা চালু করা হয়েছে।

