খিলগাঁও উড়ালসড়কে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় পুলিশ সদস্য নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর খিলগাঁও উড়ালসড়কে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত পুলিশ সদস্যের নাম মো. রুবেল হক। তিনি রাজারবাগ পুলিশ লাইনসের নায়েক ছিলেন।

আজ বৃহস্পতিবার খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল দিবাগত রাত ১২টার দিকে রুবেল হক রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে তাঁর কর্মস্থল থেকে দায়িত্ব পালন শেষে মোটরসাইকেলে নন্দিপাড়ার নিজ বাসায় ফিরছিলেন। এ সময় খিলগাঁও উড়ালসড়কে বেপরোয়া গতির একটি কার্ভাড ভ্যান চাপা দিলে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।

ওসি মো. শফিকুল ইসলাম আরও বলেন, কাভার্ড ভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে গেছে। সড়কের ওপর কাভার্ড ভ্যান ফেলে রেখে চালক পালিয়ে গেছেন। পুলিশ কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করে খিলগাঁও থানায় নিয়ে গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, রুবেল সিরাজগঞ্জ সদরের কান্দারপাড় এলাকার মো. মুনসুর সর্দারের ছেলে।

