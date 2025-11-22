হল সংস্কারের দাবিতে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

হল সংস্কারের দাবিতে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ
ঢাকা কলেজে ভূমিকম্পের ঝুঁকিপ্রবণ হল সংস্কারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা। এতে শুক্রবার রাতে প্রায় এক ঘণ্টা মিরপুর–নিউমার্কেট সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ।
রাত সাড়ে ১০টার দিকে সড়কটি অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ শেষে রাত সাড়ে ১১টার দিকে কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম ইলিয়াস এসে শিক্ষার্থীদের সড়ক ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেন। পরে শিক্ষার্থীরা সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় বলে নিউমার্কেট থানা–পুলিশ জানায়।
পুলিশ বলছে, সকালের ভূমিকম্পের পর রাত ১০টার দিকে কলেজের বিভিন্ন বিভাগের প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে মিছিল বের করেন। মিছিল নিয়ে কলেজের সামনের সড়ক অবরোধ করে রাখেন। এ সময় কলেজ কর্তৃপক্ষের অবহেলা, দুর্নীতির বিরুদ্ধেও স্লোগান দেন শিক্ষার্থীরা। অবরোধে নিউমার্কেট–মিরপুর সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।
এ বিষয়ে নিউমার্কটে থানা–পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম মাহফুজুল হক প্রথম আলোকে বলেন, রাত ১১টার পরে কলেজের অধ্যক্ষের অনুরোধে শিক্ষার্থীরা সড়ক ছেড়ে দেন। এখন যান চলাচল স্বাভাবিক আছে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইংরেজি বিভাগের এক শিক্ষার্থী প্রথম আলোকে বলেন, ঢাকা কলেজের আখতারুজ্জামান ইলিয়াস হল পরিত্যক্ত ঘোষণার পরেও চলতি বছর সেখানে শিক্ষার্থী তোলা হয়। শুক্রবার সকালের ভূমিকম্পে হলটি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। অনেক দিন ধরেই ঝুঁকিপূর্ণ হলটি নতুন করে নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন তাঁরা। কিন্তু সংস্কার না হওয়ায় এখন আবার তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন।