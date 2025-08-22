রাজধানী

গেন্ডারিয়ায় বাসায় আগুনে পুড়ে ছেলের মৃত্যু, দগ্ধ মা–বাবার অবস্থা আশঙ্কাজনক

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটছবি: প্রথম আলো

রাজধানীর পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়ার একটি বাসায় গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আগুনে একই পরিবারের তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম মেজবাহ উদ্দিন (২৮)। বার্ন ইনস্টিটিউটে এখন চিকিৎসাধীন আছেন মেজবাহর বাবা মোসলেম উদ্দিন (৬৫) ও মা সালমা বেগম (৫০)।

বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক সুলতান মাহমুদ সিকদার প্রথম আলোকে বলেন, মেজবাহর শরীরের ১০০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। চিকিৎসাধীন মোসলেম ও সালমার শরীরের ৯০ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পারিবারিক সূত্র জানায়, মোসলেম সপরিবার গেন্ডারিয়ায় নিজ বাড়ির দ্বিতীয় তলায় থাকেন।

মোসলেমের মেয়ে তাসনুভা তাবাসুম প্রথম আলোকে বলেন, তাঁদের বাসার দোতলা বরাবর পাশে বিদ্যুতের ট্রান্সমিটার বসানো আছে। গতকাল রাতে বৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে দিবাগত রাত দুইটার দিকে ট্রান্সমিটারে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ তৈরি হয়। এই স্ফুলিঙ্গ ঘরের ভেতরে এসে পড়ে। এতে ঘরে আগুনে ধরে যায়। আগুনে তাঁর মা, বাবা ও ভাই দগ্ধ হন। গুরুতর অবস্থায় তাঁদের বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।

তাসনুভা আরও বলেন, তাঁদের বাসার পাশে রাস্তা খননের কাজ চলছে। সেখানে অব্যবহৃত গ্যাসের সংযোগ লাইন রয়েছে। আগুন ছড়ানোর ক্ষেত্রে এ বিষয়টি কাজ করে থাকতে পারে।

