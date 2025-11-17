৩২ নম্বরে পুলিশের পিকআপে হামলা
রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর-সংলগ্ন মিরপুর সড়কে পুলিশের একটি পিকআপ ভ্যানে হামলার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে এ হামলা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সন্ধ্যায় নিউমার্কেটের দিক থেকে পুলিশের একটি পিকআপ ভ্যান ও একটি মাইক্রোবাস মিরপুর সড়কে দিয়ে যাচ্ছিল। গাড়ি দুটি নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজের বিপরীত পাশে পৌঁছালে বিক্ষোভকারীরা ইটপাটকেল ছোড়েন। এতে গাড়ি দুটির কাচ ভেঙে যায়। তবে এতে কেউ আহত হননি।
এর আগে আজ বেলা সাড়ে তিনটার দিকে ৩২ নম্বর-সংলগ্ন মিরপুর সড়কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
দুপুরের দিকে দুটি এক্সকাভেটর নিয়ে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি ভাঙতে গিয়েছিলেন বিক্ষোভকারীরা। পরে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় সেনাবাহিনী ও পুলিশ। এরপর বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে দফায় দফায় ৩২ নম্বর সড়কে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সন্ধ্যা সাতটায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তাঁদের সড়কে অবস্থান করতে দেখা গেছে।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনীর সদস্যসংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে আছেন র্যাব ও বিজিবির সদস্যরা। তাঁরা শক্ত অবস্থানে আছেন।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আজ দুপুরের দিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সামনের মিরপুর সড়কে দুটি এক্সকাভেটর দেখা যায়।