সালমান মুক্তাদির স্টুডিও ভাঙচুর: সাবেক সেনাকর্মকর্তা গ্রেপ্তার
রাজধানীর ইসিবি চত্বরের দক্ষিণ মানিকদীতে নিউগিনি প্রপার্টিজে সালমান মুক্তাদিরের স্টুডিও ভাঙচুর, মারধর ও লুটপাটের ঘটনায় সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল (অব.) গোলাম মহিউদ্দিন চৌধুরীকে (৬৬) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ নিয়ে মোট সাতজন গ্রেপ্তার হলেন। গত ২৬ সেপ্টেম্বর প্রায় ৫০ জন দুষ্কৃতকারী অবৈধভাবে প্রবেশ করে হামলা চালায়। হামলাকারীরা নগদ টাকা, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, বিআরবি ক্যাবল, ক্যামেরা ও প্রফেশনাল মিডিয়া ইকুইপমেন্টসহ বিপুল পরিমাণ মালামাল লুট করে নিয়ে যান। পাশাপাশি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়।