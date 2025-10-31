ঝটিকা মিছিল থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৩০ জন গ্রেপ্তার
ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় আজ শুক্রবার দুপুরে ঝটিকা মিছিলের সময় পুলিশ অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের ৩০ জনের বেশি নেতা-কর্মীকে আটক করেছে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ কর্মকর্তা তালেবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, বিকেল চারটার দিকে রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে।