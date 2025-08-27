শাহবাগে আজও প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের অবরোধ, যানজট
তিন দফা দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো রাজধানীর শাহবাগ অবরোধ করেছে প্রকৌশলের শিক্ষার্থীরা। পূর্বঘোষিত ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে শাহবাগের মূল সড়কে অবস্থান নেন তাঁরা। এতে বন্ধ হয়ে যায় শাহবাগ ও আশপাশের সড়ক। শিক্ষার্থীদের দাবির মধ্যে রয়েছে, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে প্রকৌশলী লিখতে না দেওয়া, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের কাউকে পদোন্নতি দিয়ে নবম গ্রেডে উন্নীত না করা এবং দশম গ্রেডের চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে স্নাতক প্রকৌশলীদের সুযোগ দেওয়া।