মিরপুরে ২ কারখানায় আগুন, নেভাতে গেছে ফায়ার সার্ভিসের ৬ ইউনিট

মিরপুরে ২ কারখানায় আগুন, নেভাতে গেছে ফায়ার সার্ভিসের ৬ ইউনিট
রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে একটি পোশাক কারখানা ও একটি রাসায়নিকের গোডাউনে আগুন লেগেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে এ আগুন লাগে। আগুন নেভাতে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ছয়টি ইউনিট। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম আজ বেলা পৌনে একটার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, ‘মিরপুরের শিয়ালবাড়ির দুটি প্রতিষ্ঠানে আগুন লেগেছে। এর মধ্যে একটি তৈরি পোশাক কারখানা, অন্যটি একটি রাসায়নিকের গুদাম। পোশাক কারখানাটি সাততলা। এর চারতলায় আগুন লেগেছে। আমরা পোশাক কারখানার এই আগুন মোটামুটি নিভিয়ে ফেলেছি। তবে রাসায়নিকের গুদামের আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ চলছে।’
প্রথম দফায় পাঁচটি ইউনিট আগুন নেভাতে যায়। পরে আরও একটি তাতে যুক্ত হয় বলে জানান তালহা বিন জসিম।