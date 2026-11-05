ঢাকায় ভোরে আ.লীগের মিছিল থেকে আটক ৩: পুলিশ

ঢাকায় ভোরে আ.লীগের মিছিল থেকে আটক ৩: পুলিশ
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রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট থানা এলাকায় কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের কাছে আজ বৃহস্পতিবার ভোরে মিছিল থেকে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।
পুলিশ বলছে, রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ওই মিছিল বের করে। ওই তিনজন ওই দলের সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) এক খুদে বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।
খুদে বার্তায় বলা হয়, ভোরে মিছিলটি বের করা হয়। এ সময় তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের আটক করা হয়েছে।