ঢাকার জুরাইনে যুবককে গুলি করে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রতীকী ছবি: রয়টার্স

রাজধানীর জুরাইনে দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত হয়েছেন এক যুবক। পূর্বশত্রুতার জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে বলে পুলিশের ধারণা।

নিহতের নাম পাপ্পু শেখ (২৬)। এ ঘটনায় আরেকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) শ্যামপুর অঞ্চলের সহকারী কমিশনার মো. সরাফত উল্লাহ প্রথম আলোকে বলেন, গুলির ঘটনায় এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

পাপ্পুর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

