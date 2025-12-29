স্বচ্ছ নির্বাচন ছাড়া দেশে শক্তিশালী গণতন্ত্র আসবে না: সম্মিলিত নারী প্রয়াস

স্বচ্ছ নির্বাচন ছাড়া দেশে শক্তিশালী গণতন্ত্র আসবে না: সম্মিলিত নারী প্রয়াস
স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নির্বাচনব্যবস্থা ছাড়া শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না। আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে হবে সুষ্ঠু। যাতে দেশের ক্ষমতা দুর্নীতিমুক্ত, দেশপ্রেমী ও আধিপত্যবাদ বিরোধীদের হাতে যায়।
আজ সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক গোলটেবিল আলোচনায় এ কথা উঠে আসে। বিজয় দিবস উপলক্ষে ‘সম্মিলিত নারী প্রয়াস’ নামের একটি প্ল্যাটফর্ম এই গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে।
আলোচনায় সম্মিলিত নারী প্রয়াসের সভানেত্রী শামীমা তাসনিম বলেন, বর্তমানে দেশে রাজনৈতিক দুষ্টচক্র চলছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনও সেই দুষ্টচক্রের মধ্যে পড়েছে। তিনি বলেন, ‘এখন মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে তাঁদের, যাঁরা অনেক টাকা দিতে পারবেন।’
শামীমা তাসনিম মনে করেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ছাড়া দেশে শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না।
আলোচনার শুরুতে সম্মিলিত নারী প্রয়াসের কর্মীরা ‘উই আর হাদি’, ‘জাস্টিস ফর হাদি’—দুটি স্লোগান–সংবলিত প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন। গোলটেবিল আলোচনার সঞ্চালনা করেন সম্মিলিত নারী প্রয়াসের সহকারী সাধারণ সম্পাদক নিয়ামা ইসলাম।
আগামী নির্বাচনে যাতে কোনো স্বৈরাচার পুনর্বাসিত হতে না পারে, মানুষের প্রতি সেই আহ্বান জানান সম্মিলিত নারী প্রয়াসের সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আরা খানম।
আগামী নির্বাচনে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের দাবি তোলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক মেহের আফরোজ লুৎফা।
বর্তমানে দেশ থেকে মেধা পাচারের হার অনেক বেশি বলে উল্লেখ করেন বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির প্রভাষক জীবন নেসা। তিনি বলেন, তরুণদের উৎসাহিত করতে হলে, তাঁদের দেশে রাখতে হলে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া জরুরি। যদি সুষ্ঠু ভোট না হয়, তাহলে দেশের মেধাবী তরুণেরা দেশে থাকতে চাইবেন না।
‘নতুন বাংলাদেশে চাই সুষ্ঠু নির্বাচন, চাই যোগ্য নেতৃত্ব’ শীর্ষক এই গোলটেবিল আলোচনায় আরও বক্তব্য দেন সম্মিলিত নারী প্রয়াসের সহকারী সম্পাদক মাহসিনা মমতাজ মারিয়া, অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট জান্নাতুন নাইম প্রমুখ।