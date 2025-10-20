ক্যাসিনো-কাণ্ডে আলোচিত সেলিম প্রধানের জামিন
ক্যাসিনো-কাণ্ডে আলোচিত সেলিম প্রধান আবার গ্রেপ্তারের দেড় মাস পর জামিন পেয়েছেন।
ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আফরোজা শিউলি আজ সোমবার তাঁকে জামিন দেন। ওই আদালতের বেঞ্চ সহকারী গোলাম নবী প্রথম আলোকে বলেন, মাদক মামলায় গ্রেপ্তার সেলিম প্রধানের জামিন আবেদনের শুনানি নিয়ে আদালত পাঁচ হাজার টাকা মুচলেকায় জামিন মঞ্জুর করেন।
গত ৬ সেপ্টেম্বর বারিধারার একটি রেস্তোরাঁ থেকে গ্রেপ্তার হন সেলিম প্রধান। সেদিন রেস্তোরাঁটি থেকে ৬ দশমিক ৭ কেজি সিসা জব্দ করা হয়। এ ছাড়া সাতটি সিসাস্ট্যান্ড ও অন্যান্য সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। সেই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়। পুলিশ জানিয়েছিল, বারিধারার ১২ নম্বর সড়কের ৪৩ নম্বর বাড়িতে নেক্সাস ক্যাফে নামের একটি রেস্তোরাঁয় অবৈধ সিসা বার চালানো হচ্ছিল। সেটিও সেলিম প্রধানের।
আওয়ামী লীগ সরকার আমলে ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান চলাকালে ২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে থাইল্যান্ডগামী বিমান থেকে নামিয়ে এনে সেলিম প্রধানকে গ্রেপ্তার করেছিল র্যাব। এরপর তাঁর বাসা ও অফিসে অভিযান চালিয়ে দেশি-বিদেশি মুদ্রা ও বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ জব্দ করা হয়। তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলেছিল, সেলিম প্রধান বাংলাদেশে অনলাইন ক্যাসিনো বা অনলাইন জুয়ার ‘হোতা’। তিনি প্রচুর টাকা বিদেশে পাচার করেছেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় চার বছর সাজাও খাটেন সেলিম প্রধান। মুক্তি পাওয়ার পর গত বছর নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন তিনি। মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও তা বাতিল হয়ে যাওয়ায় তাঁর ভোট করা হয়নি।