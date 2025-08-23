২০১৮ সালের নির্বাচনের কলঙ্ক ঘোচাতে চায় পুলিশ: ডিএমপি কমিশনার
ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, ২০১৮ সালের কলঙ্কজনক নির্বাচনের পর পুলিশের যে বদনাম হয়েছিল, আসন্ন নির্বাচনে সেই বদনাম ঘোচানোর একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে। সামনের নির্বাচনটি দেশে-বিদেশে সর্বজন গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করেন তিনি।
শুক্রবার রাতে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে (ক্র্যাব নাইট) এ কথা বলেন ডিএমপি কমিশনার। রাজধানীর কাকরাইলের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
শেখ সাজ্জাত আলী বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনে পুলিশের অনেক সদস্য মারা গেছেন। পুলিশের বিভিন্ন স্থাপনার ক্ষতি হয়। বড় ক্ষতি হয়েছে পুলিশের মনোবল ভেঙে গেছে। আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পুলিশের মনোবল পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি। নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বোচ্চ আন্তরিকভাবে কাজ করবে পুলিশ।’
এ সময় ডিএমপি কমিশনার বলেন, ‘ক্রাইম রিপোর্টার এবং পুলিশের কাজ একই ধরনের। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে হয়। ডিএমপি সব সময় ক্র্যাবের পাশে রয়েছে। আমার অবস্থান থেকে যত দূর সম্ভব, আমি আপনাদের পাশে থাকব।’
অনুষ্ঠানে ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী এবং জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবরকে সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয়। এ ছাড়া ক্র্যাব কার্যনির্বাহী কমিটির-২০২৪ সালের নেতাদের সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়ার পাশাপাশি নতুন কমিটির নেতাদেরও সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয়। এরপর চলতি বছর (২০২৫ সাল) এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ক্র্যাব সদস্যদের সন্তানদের সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয়।
সবশেষে ক্র্যাব সদস্য ও পরিবারের সদস্যদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন আসিফ আকবর, জ্যোতি ও তরুণ মুন্সী।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্র্যাবের সভাপতি মির্জা মেহেদি তমাল, সাধারণ সম্পাদক এম এম বাদশাহ, যুগ্ম সম্পাদক নিয়াজ আহমেদ লাবু, অর্থ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ মাহমুদ খান, দপ্তর সম্পাদক ওয়াসিম সিদ্দিকী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নিহাল হাসনাইন, প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রযুক্তি জসীম উদ্দীন, আইন ও কল্যাণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, আন্তর্জাতিক সম্পাদক হাবিবুল্লাহ মিজান, কার্যনির্বাহী সদস্য ইমরান রহমান প্রমুখ।