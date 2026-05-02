রমনা থানায় হঠাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সব থানাকে দালালমুক্ত করার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
হঠাৎ রমনা থানা পরিদর্শনে গিয়ে উপস্থিত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ শনিবার দুপুরে

রাজধানীসহ সারা দেশের থানাগুলোকে দালালমুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। একই সঙ্গে সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সাধারণ মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য পুলিশ সদস্যদের নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি।

আজ শনিবার দুপুরে পূর্বঘোষণা ছাড়াই ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) রমনা মডেল থানা পরিদর্শনে গিয়ে এ নির্দেশনা দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো মন্ত্রীর থানা পরিদর্শনের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, পরিদর্শনের সময় তিনি সরাসরি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) কক্ষে প্রবেশ করেন। সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের পরিচয় ও থানায় আসার কারণ জানতে চান। পরে ডিউটি অফিসারের কক্ষ, হাজতখানা ও অন্যান্য কার্যক্রম ঘুরে দেখেন তিনি।

হাজতখানার ধারণক্ষমতা, পরিবেশ ও ব্যবহার সম্পর্কে ওসির কাছে জানতে চান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। হাজতে থাকা এক ব্যক্তির খাবারও দেখেন তিনি। এ ছাড়া ওয়াশরুম ও ফ্যানের ব্যবস্থা আছে কি না, তাও খোঁজ নেন। পুলিশ সদস্যদের থাকার মেসও পরিদর্শন করেন তিনি।

১০ মিনিট ২৯ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, পরিদর্শনের একপর্যায়ে ওসিকে উদ্দেশ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি বা পার্টির নাম ব্যবহার করে কেউ থানায় সুবিধা নিলে তার দায় আপনার।’

এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সতর্ক করে বলেন, কোনো পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা বা দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

