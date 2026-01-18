রাজধানী

‘উত্তরায় ডাইনিং রুম থেকে আগুনের সূত্রপাত’

রাজধানীর উত্তরায় ছয়তলা বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গত শুক্রবার সকাল ৭টা ৫০ মিনিটের দিকে আগুন লাগে

গত শুক্রবার সকালে উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের ১৮ নম্বর রোডে একটি ছয়তলা আবাসিক ভবনে আগুন লাগে। এ ঘটনায় শিশুসহ দুই পরিবারের ছয়জন মারা যান। তদন্ত কমিটির সদস্য ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা অঞ্চল-৩-এর উপসহকারী পরিচালক মো. আবদুল মান্নান প্রথম আলোকে বলেন, দোতলার একাংশ ও তিনতলা মিলে ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাটে থাকেন ভবনমালিক জুয়েল মোল্লা। দোতলা ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাটের ডাইনিং রুমে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল। তাই ওই কক্ষে থাকা জিনিসপত্র ভস্মীভূত হয়েছে। সে তুলনায় রান্নাঘর কম পুড়েছে।

